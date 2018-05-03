Глава ASAN xidmət: Постараемся больше отвечать требованию людей - ИНТЕРВЬЮ

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Баку. 3 мая. REPORT.AZ/ Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана (ASAN xidmət) Ульви Мехтиев дал интервью информагентству Report.

Представляем читателям данное интервью.

- Ожидаются ли какие-либо новшества, связанные с услугами, которые предоставляет ASANxidmət?

- В центре ASAN xidmət оказывается более 250 видов различных услуг со стороны 10 госорганов, а также частными компаниями и учреждениями. То есть граждане могут одновременно воспользоваться более 250 видами услуг. Что касается предоставления новых услуг, каждая новая государственная услуга включается в список указом президента.

Сейчас в повестке нет вопроса о включении услуг какого-либо нового госоргана в список. Добавленные в последнее время новые услуги в основном охватывают частную сферу. Отмечу, что в скором времени ряд услуг Агентства продовольственной безопасности тоже будет оказываться в центрах ASAN xidmət. Мы работаем с агентством в связи с этим.

- Ожидаются ли изменения в общей деятельности, политике Госагентства после Вашего назначения председателем?

- Я и до этого работал в этом Госагентстве, то есть не пришел сюда со стороны. Со дня создания агентства президент поставил перед нами очень серьезные задачи. Выполнение этих задач мы продолжим с того места, на котором остановились.

Что касается новшеств, президент Ильхам Алиев 14 марта этого года подписал указ "О мерах по развитию электронного правительства и переходу на цифровое правительство".

В указе говорится, что для оказания гражданам прозрачных, оперативных и ресурсоэкономных услуг, необходимы единый подход, внедрение стандартов и ускорение процесса перехода на цифровое правительство для обеспечения формирования государственных информационных запасов и систем, их управления и взаимной интеграции с целью полной электронизации государственных услуг, анализа государственных информационных запасов и создания возможности использования результатов в государственном и частном секторе.

Все эти вопросы поручены Госагентству. Это новая и большая задача для нас, которая принесет большую пользу в организации прозрачных и оперативных услуг для государства и для отдельно взятого гражданина. Оказываемые сегодня в ASAN xidmət гражданам услуги агентство постепенно электронизирует и наступит момент, когда люди перестанут обращаться в центры ASAN xidmət, смогут воспользоваться услугами из своих офисов, домов посредством компьютеров. Мы называем это концепция ASAN 2.0. Наши новшества в этом направлении. Как все сразу же почувствовали эффект после создания ASAN xidmət, так же сразу после того, как будет запущено "электронное правительство", каждый увидит его пользу.

Сейчас в стране действует 13 центров ASAN xidmət, из которых 8 - в Баку, 5 - в регионах. По поручению президента Ильхама Алиева, ASAN Xidmət должны охватить всю страну. Осенью этого года в Шеки и Имишли откроются новые центры ASAN xidmət. В следующем году начнется строительство еще 5 центров – в Товузе, Агджабеди, Кюрдамире, Шемахе и Джалилабаде.

- Чему отдается предпочтение при отборе кадров в Госагентство? Ожидаются ли коренные кадровые изменения в Госагентстве после Вашего назначения председателем?

- Работники в Госагентство принимаются через прием на госслужбу. Согласно закону АР "О госслужбе", для приема на работу имеются определенные процедуры. Как и в каждом госоргане, у нас тоже, разумеется, основные критерии – это знания и образование, ответственность, дисциплина, верность государству и государственности.

До сих пор около 15 тыс. молодых людей работали в центрах ASAN xidmət волонтерами, из них примерно 800 человек были приняты на работу нами или частными компаниями и госструктурами, с которыми мы сотрудничаем. Волонтерство - сложный процесс. Каждый центр ASAN xidmət за день принимает 2000-2500 граждан. Среди обращающихся граждан есть люди разного характера. Волонтеры, работая здесь, получают опыт общения с отдельно взятыми психологическими индивидами, а также изучают канцелярию, правила работы, внутреннюю дисциплину госорганов. Это дает им нужный опыт на будущее. Мы стараемся, чтобы наши волонтеры в будущем трудоустраивались.

- Из чего состоят новшества системы ASAN Visa? Когда начнется выдача гражданам Азербайджана виз посредством ASAN Visa?

- Система ASAN Visa создана по поручению президента. Основная цель создания этой системы в выдаче иностранцам виз в короткие сроки, чтобы процесс осуществлялся в оперативном порядке, в прозрачной форме. Сегодня иностранцы могут в течение 3 часов получить визу для посещения Азербайджана. ASAN Visa1 была создана для обеспечения удовлетворенности иностранцев. АSAN Visa2 предусмотрена для выдачи виз в короткие сроки гражданам Азербайджана. Запуск системы ASAN Visa2 в полной силе зависит не только от нас. Действующие в Азербайджане посольства тоже должны подключиться к системе. Агентство сейчас ведет переговоры с посольствами, в частности, к системе пытаемся подключить посольства тех стран, в которые граждане Азербайджана отправляются больше всего. Сейчас идут переговоры с европейскими странами. Наша цель в том, чтобы в течение этого года подключить к системе 1 или 2 страны, чтобы начать работать в качестве пилотного проекта. В будущем мы постараемся подключить к системе все посольства.

- Какие новшества ожидаются в работе по оценке услуг госорганов?

- Президент подписал указ, чтобы стандарты ASAN xidmət применялись и ко всем другим, не относящимся к ASAN xidmət услугам. В соответствии с этим указом, Госагентству поручено оценивать все госуслуги по "индексу ASAN xidmət". Определены конкретные критерии, уже подтверждены правила оценивания "индекса ASAN xidmət". В правилах имеется более 100 критериев оценивания. Каждая услуга оценивается по определенному критерию. В итоге нам становится ясно, какие услуги повторные, т.е. достаточно только одной, а в других нет необходимости. Мы также определяем, для каких услуг нужны стандартные документы, то есть, где можно облегчить этот процесс, например, сократив количество предъявляемых документов с 5 до 2. Или же выясняем, что для оказания какой-то услуги установлен срок 1 месяц, но ее можно оказать за три дня. В результате оценивания появляется много подобных предложений. В прошлом году в качестве пилотного проекта мы оценили услуги госорганов, оказываемые в ASAN xidmət. Сейчас мы продолжаем работу в этом направлении.

Мы оценим более 600 видов услуг приблизительно 40 госструктур, составляющих "индекс ASAN xidmət". Итоговый отчет будет обнародован в СМИ.

- Сколько продукции продано до сих пор посредством центров ABAD?

- Публичное юридическое лицо ABAD было создано по инициативе президента Ильхама Алиева 23 сентября 2016 года. Целью является поддержка активного участия граждан в социально-экономическом развитии Азербайджана, развитие малого и среднего предпринимательства, повышение уровня занятости населения и формирование конкурентоспособных семейных хозяйств путем осуществления социально направленных проектов.

Приоритетными направлениями деятельности публичного юридического лица ABAD являются поддержка семейного бизнеса, осуществляющего деятельность в сферах народного промысла, декоративно-прикладного искусства и сельского хозяйства.

На сегодня у ABAD имеется 235 членов, продано более 5 тысяч наименований товаров. ABAD функционирует полтора года, в целом его оборот составил свыше 600 тыс. манатов.

В нескольких местах функционируют торгово-выставочные центры ABAD. В расположенном в Баку отеле Four Seasons сейчас ведутся работы для проведения торгово-выставочного центра ABAD. Поскольку в ABAD представлена продукция, вызывающая наибольший интерес у туристов, мы стараемся организовывать выставочные центры ABAD в местах наибольшего скопления туристов. Работы по созданию в отелях выставочных центров продолжаются.

- Сколько еще центров ASAN Kommunal планируется открыть в Баку? Планируется ли открытие центров ASAN Kommunal в регионах?

- Часть всех действующих в регионах центров ASAN xidmət охватывает ASAN Kommunal. В Баку сданы в пользование два отдельных центра, и планируется открытие третьего центра ASAN Kommunal, потому что довольно много людей обращается в центры, возникают очереди.

- Поступают ли в агентство жалобы от граждан?

- Естественно, поступают. Любая поступившая в агентство жалоба объективно рассматривается. Каждая жалоба – вызов для нас. Значит, требования граждан растут. В будущем мы постараемся больше отвечать требованию людей, строить будущие планы с учетом поступающих от граждан жалоб.