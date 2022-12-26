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В ГФСЗ назвали число граждан, получивших выплату больше положенной

В ГФСЗ назвали число граждан, получивших выплату больше положенной За последние годы в результате проведенных исследований выяснилось, что более 32 тыс. человек получили выплаты больше предусмотренных.
Социальная защита
26 декабря 2022 г. 12:47
В ГФСЗ назвали число граждан, получивших выплату больше положенной

За последние годы в результате проведенных исследований выяснилось, что более 32 тыс. человек получили выплаты больше, чем положено по законодательству.

Как сообщает Report, об этом руководитель Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) Гималай Мамишов сказал на пресс-конференции по итогам 2022 года.

По его словам, не исключено, что в будущем в результате дальнейших исследований этот показатель вырастет: "В 2021 году была приостановлена выплата пенсий по инвалидности около 190 тыс. человек в связи с окончанием срока инвалидности. Пенсия обратившихся повторно была восстановлена в полной мере".

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