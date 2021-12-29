ГФСЗ: В следующем году не будет рисков для наших доходов

В следующем году рисков по прогнозируемым доходам Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана не ожидается.

В следующем году рисков по прогнозируемым доходам Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) при Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана не ожидается.

Как сообщает Report, об этом сообщил глава ГФСЗ Гималай Мамишев на пресс-конференции, посвященной итогам 2021 года.

"Экономика страны восстановила темпы роста после пандемии. Это означает, что прогнозируемым доходам ничто не угрожает. Расходы Государственного фонда социальной защиты будут исполняться по установленному графику", - отметил Г. Мамишев.