ГФСЗ предупредил лиц, получающих адресную государственную социальную помощь

Государственный фонд социальной защиты предупредил лиц, получающих адресную государственную социальную помощь.
Как сообщил Report начальник департамента социальных выплат Фонда Расим Сафаров, в случае, если адресная государственная социальная помощь не будет снята с карточного счета в течение следующих двух месяцев, предоставление социальной помощи электронной системой приостанавливается:
"Затем право семьи на получение социальной помощи пересматривается на основании обращения представителя. Неиспользование соцпомощи малообеспеченной семьей расценивается как отсутствие у этой семьи потребности в социальной помощи".