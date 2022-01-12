ГФСЗ предупредил лиц, получающих адресную государственную социальную помощь

Государственный фонд социальной защиты предупредил лиц, получающих адресную государственную социальную помощь.

Государственный фонд социальной защиты предупредил лиц, получающих адресную государственную социальную помощь.

Как сообщил Report начальник департамента социальных выплат Фонда Расим Сафаров, в случае, если адресная государственная социальная помощь не будет снята с карточного счета в течение следующих двух месяцев, предоставление социальной помощи электронной системой приостанавливается:

"Затем право семьи на получение социальной помощи пересматривается на основании обращения представителя. Неиспользование соцпомощи малообеспеченной семьей расценивается как отсутствие у этой семьи потребности в социальной помощи".