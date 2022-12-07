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ГФСЗ: Подделка документов лиц для незаконного назначения пенсии произошла 9 лет назад

ГФСЗ: Подделка документов лиц для незаконного назначения пенсии произошла 9 лет назад Материалы Счетной палаты о результатах внешнего аудита Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) о незаконном назначении пенсий 51 человеку, направленные в Генпрокуратуру, охватывают период до мая 2013 года.
Социальная защита
7 декабря 2022 г. 17:53
ГФСЗ: Подделка документов лиц для незаконного назначения пенсии произошла 9 лет назад

Материалы Счетной палаты о результатах внешнего аудита Государственного фонда социальной защиты (ГФСЗ) о незаконном назначении пенсий 51 человеку, направленные в Генпрокуратуру, охватывают период до мая 2013 года.

Как передает Report, об этом заявил глава отдела по связям с общественностью ГФСЗ Рашад Мехдили.

По его словам, выявлены факты фальсификации данных о дате рождения в удостоверениях личности этих лиц.

Он также отметил, что для того, чтобы страховая сумма отражалась на счетах граждан ГФСЗ проделано немало работы.

"Выплаченные в 2006-2016 годах средства в размере 1,2 млрд. манатов, но ранее не распределенные по личным счетам работников, уже прикреплены к этим счетам. Это является важным шагом по защите прав граждан в системе соцстрахования", - сказал он.

Отметим, что ранее Счетная палата приняла решение обратиться в Генпрокуратуру по поводу правонарушений в ГФСЗ

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Версия на азербайджанском языке DSMF: "Pensiya təyin olunmuş şəxslərin şəxsiyyət vəsiqəsində saxtalaşdırma 9 il əvvəl olub"

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