ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены

Государственный фонд социальной защиты обнародовал причины, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены.

Государственный фонд социальной защиты обнародовал причины, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены.

В ответ на запрос Report в Фонде заявили, что в рамках очередного пакета социальных реформ в стране с начала 2022 года размер минимальной месячной трудовой пенсии по новому закону, утвержденному президентом Ильхамом Алиевым, был увеличен на 20% - с 200 до 240 манатов.

Повышение охватывает пенсионеров, размер трудовых пенсий которых был ниже 240 манатов, с 1 января их пенсии увеличились до 240 манатов.

Индексация пенсий с начала текущего года будет осуществляться в соответствии с официальной информацией Госкомстата о ежегодном темпе роста среднемесячной номинальной заработной платы за прошлый год, представленной в Министерство труда и социальной защиты населения.

Дополнительная информация будет предоставлена.