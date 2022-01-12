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ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены

ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены Государственный фонд социальной защиты обнародовал причины, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены.
Социальная защита
12 января 2022 г. 17:39
ГФСЗ о причинах, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены

Государственный фонд социальной защиты обнародовал причины, по которым пенсии некоторых граждан не были повышены.

В ответ на запрос Report в Фонде заявили, что в рамках очередного пакета социальных реформ в стране с начала 2022 года размер минимальной месячной трудовой пенсии по новому закону, утвержденному президентом Ильхамом Алиевым, был увеличен на 20% - с 200 до 240 манатов.

Повышение охватывает пенсионеров, размер трудовых пенсий которых был ниже 240 манатов, с 1 января их пенсии увеличились до 240 манатов.

Индексация пенсий с начала текущего года будет осуществляться в соответствии с официальной информацией Госкомстата о ежегодном темпе роста среднемесячной номинальной заработной платы за прошлый год, представленной в Министерство труда и социальной защиты населения.

Дополнительная информация будет предоставлена.

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Версия на азербайджанском языке DSMF bəzi şəxslərin pensiyasının artmamasının səbəblərini açıqlayıb

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