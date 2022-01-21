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ГФСЗ о досрочном выходе на пенсию

ГФСЗ о досрочном выходе на пенсию Государственный фонд социальной защиты обратился к желающим досрочно выйти на пенсию.
Социальная защита
21 января 2022 г. 12:28
ГФСЗ о досрочном выходе на пенсию
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Государственный фонд социальной защиты обратился к желающим досрочно выйти на пенсию.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Центрального филиала по назначению социальных выплат Госфонда по социальной защите (ГФСЗ) Маил Мамедов.

"Порой граждане полагают, что по достижении определенного возраста им автоматически начисляется трудовая пенсия. Однако это не так. Согласно закону "О трудовой пенсии", пенсия назначается автоматически, если накоплен пенсионный капитал. Если гражданин считает, что у него имеется пенсионный капитал за тот период, страховой стаж составляет 25 или больше лет, он может обратиться в приемные отделения, центры DOST с надлежащими документами. Его право на выход на пенсию будет изучено, его об этом проинформируют", - отметил он.

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