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Генсек: Системы соцобеспечения в мире сталкиваются с рядом трудностей

Генсек: Системы соцобеспечения в мире сталкиваются с рядом трудностей 11:27
Социальная защита
29 мая 2025 г. 11:58
Генсек: Системы соцобеспечения в мире сталкиваются с рядом трудностей

Системы социального обеспечения в мире сталкиваются с определенными трудностями.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения Марсело Аби-Рамиа Каэтано на международной конференции "Адаптация систем социальной защиты в контексте вызовов современного мира" в Баку.

По его словам, важно применение новых технологий в системе социального обеспечения.

"Одна из трудностей, с которыми сталкиваются системы социального обеспечения, именно в этом. Их охват недостаточно широк", - сказал он.

Генсек отметил, что в центре внимания находятся вопросы финансирования системы социального обеспечения, старения населения и здравоохранения.

"Когда мы говорим о стареющем обществе, то не можем обойти стороной вопросы финансового обеспечения. Необходимо учитывать потребности различных социальных групп", - добавил Каэтано.

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Версия на азербайджанском языке Baş katib: Sosial təminat sistemləri bir çox çətinliklərlə üzləşirlər

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