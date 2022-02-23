Генсек МАСО: Необходимо создать эффективную систему социального обеспечения

Важно, чтобы социальное обеспечение было более человеко-ориентированным и обеспечивало лучшую жизнь для населения.

Важно, чтобы социальное обеспечение было более человеко-ориентированным и обеспечивало лучшую жизнь для населения.

Как передает Report, об этом генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) Марсело Аби-Рамиа Каэтано сказал в видеообращении на проходящей в Баку международной конференции "Социальные реформы в СНГ: тренды, потенциалы и решения".

Он выразил благодарность за тесное сотрудничество Международной ассоциации пенсионных и социальных фондов (МАПСФ) с МАСО и организацию подобных конференций.

"Наша совместная задача - создать эффективную систему социального обеспечения и сделать это на равноправной основе", - добавил Марсело Аби-Рамиа Каэтано.