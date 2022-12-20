Генриетта Мария Де Бир: Особое внимание следует уделять найму персонала госслужб

Особое внимание следует уделять найму персонала.

Особое внимание следует уделять найму персонала.

Как передает Report, об этом руководитель отдела кадров и политики Комиссии ООН по международной гражданской службе Генриетта Мария Де Бир заявила на международном семинаре в Баку по управлению человеческими ресурсами на государственной службе в XXI веке.

"На протяжении следующих двух дней мы будем обсуждать, как обеспечить эффективный набор персонала в госслужбах, выявлять их навыки, обеспечить диверсификацию и хорошую среду для персонала", - сказала Генриетта Мария Де Бир.

Она отметила, что пандемия оказала особое влияние на сотрудников и деятельность предприятий и компаний в целом и обозначила необходимость применения современных технологий.

"На протяжении этих двух дней мы постараемся обменяться опытом, чтобы найти наилучшие пути по повышению эффективности труда сотрудников госслужб", добавила она.