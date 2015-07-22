​Генпрокуратура предупредила граждан, желающих приобрести жилье в ЖСК

"Факта о том, что за ними стоят олигархи, нет"

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ В суд уже отпралено уголовное дело в отношении пяти должностных лиц в ЖСК "Sevil Massivi". Прошли предварительные судебные слушания.

Как сообщает Report, об этом, отвечая на вопросы журналистов, заявил начальник Главного управления по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Кямран Алиев.

По его словам, нет повода для беспокойств относительно полного возмещения нанесенного гражданам ущерба: "На данный момент половина нанесенного ущерба возмещена. С другой стороны, на недвижимость вышеуказанных пяти лиц наложен арест. Надеюсь, что суд согласится с нашим предварительным решением и выставит это имущество на продажу. В этом случае решится проблема с возмещением оставшейся части ущерба".

К.Алиев также отметил об отсутствии факта относительно того, что за жилищно-строительными кооперативами (ЖСК) стоят олигархи или же кто-то другой: "Граждане должны быть осторожны в вопросах, связанных с ЖСК. Нами подготовлены и представлены в правительство предложения, связанные с новостройками. Реестр строящегося здания должен вестись какой-либо госструктурой, чтобы при приобретении квартир граждане могли обращаться туда. С другой стороны, люди уже более внимательны и за последние 3-5 лет случаи обмана покупателей не встречались".