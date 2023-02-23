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Gender Hub: Планируем открыть ресурсный центр для женщин, подвергшихся насилию

Gender Hub: Планируем открыть ресурсный центр для женщин, подвергшихся насилию В Азербайджане планируется открытие ресурсного центра для женщин, подвергшимся насилию.
Социальная защита
23 февраля 2023 г. 15:53
Gender Hub: Планируем открыть ресурсный центр для женщин, подвергшихся насилию

Неправительственная организация Gender Hub планирует открыть в Азербайджане ресурсный центр для женщин, подвергшихся насилию.

Об этом в интервью Report рассказала основатель НПО Gender Hub Марьям Меджидова.

По ее словам, целью создания данного центра является реинтеграция жертв насилия в общество.

"В долгосрочной перспективе мы также очень хотели бы открыть ресурсный центр для женщин, где они могли бы реинтегрироваться в общество, занимаясь медитациями, йогой, а также организовывали бы тренинги по бизнесу", - заявила Меджидова.

С полной версией интервью можно ознакомиться, пройдя по ссылке.

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Версия на английском языке Gender Hub might open resource center for abused women

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