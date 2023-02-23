Gender Hub: Планируем открыть ресурсный центр для женщин, подвергшихся насилию

Неправительственная организация Gender Hub планирует открыть в Азербайджане ресурсный центр для женщин, подвергшихся насилию.
Об этом в интервью Report рассказала основатель НПО Gender Hub Марьям Меджидова.
По ее словам, целью создания данного центра является реинтеграция жертв насилия в общество.
"В долгосрочной перспективе мы также очень хотели бы открыть ресурсный центр для женщин, где они могли бы реинтегрироваться в общество, занимаясь медитациями, йогой, а также организовывали бы тренинги по бизнесу", - заявила Меджидова.
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