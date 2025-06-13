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ГЭИТ: За 5 месяцев выявлено более 1800 нарушений трудового законодательства

ГЭИТ: За 5 месяцев выявлено более 1800 нарушений трудового законодательства Государственная экспертиза инспекции труда (ГЭИТ) при рассмотрении обращений граждан за 5 месяцев этого года было выявлено 1809 случаев нарушения требований трудового законодательства работодателями.
Социальная защита
13 июня 2025 г. 14:18
ГЭИТ: За 5 месяцев выявлено более 1800 нарушений трудового законодательства

Государственная экспертиза инспекции труда (ГЭИТ) при рассмотрении обращений граждан за 5 месяцев этого года было выявлено 1809 случаев нарушения требований трудового законодательства работодателями.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ГЭИТ.

Выявлено, что работодатели не перечислили работникам более 137 176 манатов социальных выплат. В результате принятых мер работодатели этот объем выплат был возмещен работникам.

"В ходе рассмотрения обращений также установлено, что трудовые договоры 37 работников были расторгнуты с нарушением требований законодательства. Эти работники были восстановлены на прежних рабочих местах", - подчеркивается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке DƏMX: 5 ayda 1800-dən çox əmək hüququ pozuntusu aşkarlanıb

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