ГЭИТ: За 5 месяцев выявлено более 1800 нарушений трудового законодательства

Государственная экспертиза инспекции труда (ГЭИТ) при рассмотрении обращений граждан за 5 месяцев этого года было выявлено 1809 случаев нарушения требований трудового законодательства работодателями.
Об этом в ответ на запрос Report сообщили в ГЭИТ.
Выявлено, что работодатели не перечислили работникам более 137 176 манатов социальных выплат. В результате принятых мер работодатели этот объем выплат был возмещен работникам.
"В ходе рассмотрения обращений также установлено, что трудовые договоры 37 работников были расторгнуты с нарушением требований законодательства. Эти работники были восстановлены на прежних рабочих местах", - подчеркивается в сообщении.