ГДП: В Баку более 17 тысяч пешеходов не оплатили штрафы за нарушение ПДД

Главное управление дорожной полиции города Баку предупредило пешеходов, оштрафованных за нарушение правил дорожного движения.

Главное управление дорожной полиции города Баку предупредило пешеходов, оштрафованных за нарушение правил дорожного движения.

Об этом сказал Report представитель управления, майор полиции Араз Аскерли.

"В Баку большинство пешеходов, в отношении которых были составлены протоколы за нарушение правил дорожного движения, уклоняются от уплаты штрафов. За это к ним могут быть применены ряд ограничений", - отметил он.

По его словам, статистика последних лет свидетельствует о том, что большинство ДТП связаны с наездами на пешеходов.

"Неправильное использование пешеходами дорожной инфраструктуры приводит к тяжелым последствиям. Отмечу, что штрафы за свыше 17 тыс. случаев нарушения пешеходами правил в городе Баку все еще не оплачены", - сказал он.

Аскерли подчеркнул, что в подобных случаях в отношении нарушителей принимаются различные меры, например ставятся ограничения на выезд из страны. Кроме того, информация о нарушителях передается соответствующим отделам исполнения и пробации, сказал он.

"Они в свою очередь дают гражданам 10 дней на погашение штрафа, в случае неуплаты уже принимаются меры принудительного исполнения", - сказал он.