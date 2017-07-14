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    ГДП обратилась к занимающимся пассажирской и грузоперевозкой физическим и юридическим лицам

    На территории республики пройдут рейды

    Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к занимающимся пассажирской и грузоперевозкой физическим и юридическим лицам.

    Как сообщает Report, в обращении говорится, что в целях обеспечения безопасности в пассажирской и грузоперевозке, с 17 июля Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджанской Республики совместно с Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий проведет мероприятие на территории республики.

    В ходе рейдов будет произведен усиленный контроль за соблюдением занимающимися пассажирской и грузоперевозкой водителями рабочего режима и отдыха, проверено наличие водительских прав соответствующей категории, вопрос прохождения медобследования перед рейдом и пр. 

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