ГДП обратилась к занимающимся пассажирской и грузоперевозкой физическим и юридическим лицам

Баку. 14 июля. REPORT.AZ/ Главное управление государственной дорожной полиции обратилось к занимающимся пассажирской и грузоперевозкой физическим и юридическим лицам.

Как сообщает Report, в обращении говорится, что в целях обеспечения безопасности в пассажирской и грузоперевозке, с 17 июля Главное управление государственной дорожной полиции министерства внутренних дел Азербайджанской Республики совместно с Государственной службой автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий проведет мероприятие на территории республики.

В ходе рейдов будет произведен усиленный контроль за соблюдением занимающимися пассажирской и грузоперевозкой водителями рабочего режима и отдыха, проверено наличие водительских прав соответствующей категории, вопрос прохождения медобследования перед рейдом и пр.