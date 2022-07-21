Гази Васиф Меликов: Если понадобится, я готов сражаться в первых рядах и вновь преподать врагу урок

"Во время Отечественной войны я был ранен в ногу. Но отказался от госпитализации, сам извлек пулю и снова ринулся в бой".

"Во время Отечественной войны я был ранен в ногу, но отказался от госпитализации, сам извлек пулю и снова вернулся в строй".

Об этом в беседе с Report сказал служивший в силах специального назначения и получивший ранения во время Отечественной войны ветеран (гази) Васиф Меликов.

Он отметил, что начал военную службу в рядах Вооруженных сил Азербайджана с 2000 года:

"Практически с самого начала я служил в спецназе. Был участником Апрельских боев, принимал участие в более чем 10 спецоперациях, во время которых были нанесены серьезные удары по врагу. После этого также участвовал в Товузских боях".

Гази Васиф Меликов вспоминает, что его боевой путь в 44-дневной Отечественной войне начался 27 сентября с хребта Муровдаг: "Мы участвовали в прорыве передовой на направлении Джоджуг Марджанлы Джебраильского района. Я участвовал в освобождении Джебраила, Губадлы, Ходжавенда, Ходжалы и нескольких стратегических значимых сел, а также высот вокруг Красного базара и Физули. Во время боев в селе Шейбей Джебраильского района меня ранили в ногу, но я отказался от госпитализации, сам извлек пулю, вновь вернулся в строй, к своим боевым товарищам. Мы дошли до Ходжалы. Второе ранение, оказавшееся более тяжелым, я получил ночью 23 октября в селе Чанагчи Ходжалинского района, граничащем с Ходжавендом. Тогда я получил множественные осколочные ранения левой ноги, руки, головы и тяжелую черепно-мозговую травму. Несмотря на ранения, я продолжал сражаться. Меня госпитализировали через два дня, 25 октября. Из-за возникших проблем со здоровьем меня переправили из Физулинской центральной районной больницы в Гянджинский военный госпиталь. Я вернулся в Шушу, несмотря на то, что не полностью завершил лечение. К этому времени наша славная армия уже освободила Шушу от оккупации".

Ветеран Второй Карабахской войны, инвалид второй группы Васиф Меликов награжден медалями за отличие в боях за освобождение Кяльбаджара, Физули, Ходжавенда, Джебраила:

"Я очень доволен вниманием и заботой государства. После назначения инвалидности мне были предоставлены льготы и привилегии. По поводу улучшения жилищных условий я не обращался, потому что в этом не было необходимости. Но меня обеспечили работой, назначили администратором Центра DOST №6 при Министерстве труда и социальной защиты населения.

Я знаю только одно. Если коварный враг вновь примется за свое, и Верховный главнокомандующий отдаст приказ перейти в наступление, чтобы предотвратить провокацию врага, я буду сражаться в первых рядах, чтобы вновь преподать урок врагу".

По словам гази, было бы несправедливо говорить об отсутствии внимания со стороны государства к семьям шехидов и ветеранам: "Каждое государство, пережившее войну, сталкивается с определенными трудностями. Поэтому я советую ребятам, которые прошли эту войну, не поддаваться лжи людей, потворствующих врагу. Мы защищали честь нашей Родины, нации. Азербайджан - это Родина, наш дом. Мне 40 лет, из них 22 года я посвятил служению Отчизне, служил в рядах Азербайджанской армии.

Как такое может быть, что вчера ты защищал Родину, а сегодня ради своей выгоды чернишь государство? Это неправильно. Своей Победой, тем, что остались живы, мы обязаны шехидам. У нас нет права спекулировать Победой в каких-либо материальных и личных целях. Нам нужно сплотиться вокруг Верховного главнокомандующего, любить Родину. Война – нелегкое дело, и я понимаю гази, переживших ужасы войны, потерю боевых товарищей. Но нужно учитывать, что все должно быть в рамках закона. Нашим долгом было воевать за Родину, но в обычной жизни нам не следует ставить себя выше других. Нам нужно быть хорошим примером для нынешней молодежи. И если на первом месте по статусу стоят шехиды, то мы, гази, идем после них".

Васиф Меликов родился 9 июля 1982 года в селе Беюкбаджраван Джалилабадского района. Участник Отечественной войны за безупречную службу был награжден медалями ll, lll степени, а также медалями в связи с 90-летием, 95-летием, 100-летним юбилеем Азербайджанской армии и тремя медалями за отличие на службе.