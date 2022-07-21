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Гази, отправленный фондом "YAŞAT" на лечение в Турцию, вернулся на родину

Гази, отправленный фондом "YAŞAT" на лечение в Турцию, вернулся на родину Еще один ветеран Отечественной войны, отправленный фондом "YAŞAT" в Турцию и вылечившийся, вернулся домой.
Социальная защита
21 июля 2022 г. 20:19
Гази, отправленный фондом YAŞAT на лечение в Турцию, вернулся на родину

Еще один ветеран Отечественной войны, отправленный фондом "YAŞAT" в Турцию и вылечившийся, вернулся домой.

Как сообщает Report, гази, которого отправляли в Турцию на носилках, вернулся на своих ногах.

"Когда его отправляли на лечение, несмотря на боль он улыбался. За этой улыбкой стояли твердая воля, большая вера и надежда. Теперь Нурлан Тагиев, которого отправляли в Турцию на носилках, вернулся на своих ногах", - говорится в сообщении.

Нурлан Тагиев 17 лет служил в рядах спецназа, проявил большое мужество в апрельских боях и в Отечественной войне.

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Версия на азербайджанском языке "YAŞAT" fondunun Türkiyəyə müalicəyə göndərdiyi qazi Vətənə qayıdıb

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