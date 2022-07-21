Гази, отправленный фондом "YAŞAT" на лечение в Турцию, вернулся на родину

Еще один ветеран Отечественной войны, отправленный фондом "YAŞAT" в Турцию и вылечившийся, вернулся домой.

Еще один ветеран Отечественной войны, отправленный фондом "YAŞAT" в Турцию и вылечившийся, вернулся домой.

Как сообщает Report, гази, которого отправляли в Турцию на носилках, вернулся на своих ногах.

"Когда его отправляли на лечение, несмотря на боль он улыбался. За этой улыбкой стояли твердая воля, большая вера и надежда. Теперь Нурлан Тагиев, которого отправляли в Турцию на носилках, вернулся на своих ногах", - говорится в сообщении.

Нурлан Тагиев 17 лет служил в рядах спецназа, проявил большое мужество в апрельских боях и в Отечественной войне.