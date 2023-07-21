Гази Отечественной войны будет получать стипендию YAŞAT

Гази Отечественной войны будет получать стипендию YAŞAT.

Гази Отечественной войны будет получать стипендию YAŞAT.

Как передает Report, об этом на встрече с инвалидом Отечественной войны Джавидом Алиевым заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехдиев.

У.Мехдиев поздравил гази с поступлением в магистратуру престижного Миннесотского университета США и пожелал ему успехов в учебе и дальнейшей деятельности.

Было отмечено, что Фонд YAŞAT учредил для Джавида Алиева ежемесячную стипендию, которая будет выплачиваться ему во время учебы в университете. Размер стипендии - 1000 долларов США.

Джавид Алиев был принят в магистратуру по программе "Управление цепочками поставок" (Supply Chain Management) Миннесотского университета США, где будет учиться в 2023-2024 учебному году в рамках "Государственной программы по получению образования молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран в 2022-2026 годах". В период Отечественной войны он воевал на Физулинском, Джебраильском и Ходжавендском направлениях.