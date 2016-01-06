​Gallup: Азербайджан вошёл в четверку самых счастливых стран мира

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Азербайджан вошёл в четверку самых счастливых стран мира. Как сообщает Report об этом говорится в опросе, проведенном аналитической компанией Gallup.

Согласно результатам опроса, Колумбия является самой счастливой страной (85% опрошенных заявили об этом), за ними следуют Фиджи и Саудовская Аравия (по 82%), далее Азербайджан (81%), затем Вьетнам (80%), Аргентина и Панама (79%).

33% опрошенных в Азербайджане считают, что 2016 год будет лучше, чем истекший, 19% высказываются пессимистически, 23% выразили нейтральность.

Отвечая на вопрос о перспективах развития экономики в республике в 2016 году, 36% респондентов высказались в пользу улучшения, 21% - ожидают негативных результатов, 11% опрошенных считают, что экономика останется на прежнем уровне.

66% опрошенных заявили, что они довольны своей жизнью, 23% - ни счастливы, ни несчастливы, 10% чувствует себя несчастливыми.

Согласно опросу наименее счастливыми считают себя жители Ирака. В опросе приняли участие более 66 тыс. респондентов из 68 стран мира.