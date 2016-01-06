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    ​Gallup: Азербайджан вошёл в четверку самых счастливых стран мира

    Аналитическая компания Gallup провела опрос в 68 странах мира

    Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Азербайджан вошёл в четверку самых счастливых стран мира. Как сообщает Report об этом говорится в опросе, проведенном аналитической компанией  Gallup.

    Согласно результатам опроса, Колумбия является самой счастливой страной (85%  опрошенных заявили об этом), за ними следуют Фиджи и Саудовская Аравия (по 82%), далее Азербайджан (81%), затем Вьетнам (80%), Аргентина и Панама (79%).

    33%  опрошенных в Азербайджане считают, что 2016 год будет лучше, чем истекший, 19% высказываются пессимистически, 23% выразили нейтральность.

    Отвечая на вопрос о перспективах развития экономики в республике в 2016 году, 36% респондентов высказались в пользу улучшения, 21% - ожидают негативных результатов, 11% опрошенных считают, что экономика останется на прежнем уровне.

    66% опрошенных заявили, что они довольны своей жизнью, 23% - ни счастливы, ни несчастливы, 10% чувствует себя несчастливыми.

    Согласно опросу наименее счастливыми считают себя жители Ирака. В опросе приняли участие более 66 тыс. респондентов из 68 стран мира. 

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