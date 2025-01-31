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Гадир Халилов: На сегодняшний день около 1 млн волонтеров вступили в Союз волонтерских организаций

Гадир Халилов: На сегодняшний день около 1 млн волонтеров вступили в Союз волонтерских организаций На сегодняшний день около 1 млн волонтеров вступили в Союз волонтерских организаций Азербайджана.
Социальная защита
31 января 2025 г. 11:25
Гадир Халилов: На сегодняшний день около 1 млн волонтеров вступили в Союз волонтерских организаций

На сегодняшний день около 1 млн волонтеров вступили в Союз волонтерских организаций Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Гадир Халилов на форуме "Устойчивое развитие волонтерских организаций", посвященном Дню молодежи - 2 февраля.

Он напомнил, что Союз действует с 2020 года и за этот период было проведено тысячи мероприятий.

Отметив, что за период деятельности в ряды Союза волонтерских организаций вступили около 1 млн молодых людей, Халилов призвал молодежь к еще большей активности.

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Версия на азербайджанском языке Qədir Xəlilov: Bu günə qədər AKTİ-yə 1 milyona yaxın könüllü gənc üzv olub

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