Гадир Халилов: На сегодняшний день около 1 млн волонтеров вступили в Союз волонтерских организаций

На сегодняшний день около 1 млн волонтеров вступили в Союз волонтерских организаций Азербайджана.

На сегодняшний день около 1 млн волонтеров вступили в Союз волонтерских организаций Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал исполняющий обязанности исполнительного директора Фонда молодежи Азербайджана Гадир Халилов на форуме "Устойчивое развитие волонтерских организаций", посвященном Дню молодежи - 2 февраля.

Он напомнил, что Союз действует с 2020 года и за этот период было проведено тысячи мероприятий.

Отметив, что за период деятельности в ряды Союза волонтерских организаций вступили около 1 млн молодых людей, Халилов призвал молодежь к еще большей активности.