​Фуад Алескеров: В будущем году планируется сдать еще два центра "ASAN xidmət"

Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ "В будущем году планируется сдать еще два центра "ASAN xidmət". Центры откроются в Габале и Масаллы".

Как сообщает Report, об этом на II Общереспубликанском форуме волонтеров ASAN заявил завотделом по работе с правоохранительными органами Администрации президента Фуад Алескеров.

По его словам, концепция "ASAN xidmət" за короткое время оправдала себя достигнутыми успехами: "Об успехах говорят не только граждане страны. Это заметно и в отношении, проявляемом на международном уровне. На сегодняшний день в Азербайджане действуют 9 центров "ASAN xidmət". В районах, где нет указанных центров, действуют выездные службы "ASAN xidmət". До сих пор они оказали услуги более 350 000 лицам. За истекшее время одним из новшеств стали волонтеры ASAN, которых уже насчитывается 6 000. Из них 650 человек продолжают свою деятельность в центрах "ASAN xidmət". 529 набравших опыт волонтеров трудоустроены в государственных органах. Они в основном обеспечены работой в министерствах Юстиции, Внутренних дел, Налогов, различных банках и страховых компаниях", - сказал Ф.Алескеров.