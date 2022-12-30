Фондом Гейдара Алиева организовано праздничное торжество для детей

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 29 декабря во дворце "Гюлистан" Фондом Гейдара Алиева организовано праздничное торжество для детей, нуждающихся в особой заботе.

По случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года 29 декабря во дворце "Гюлистан" Фондом Гейдара Алиева организовано праздничное торжество для детей, нуждающихся в особой заботе.

Как сообщает Report, в праздничном мероприятии, ставшим доброй традицией, приняли участие дети шехидов Отечественной войны, воспитанники детских домов и школ-интернатов, дети с ограниченными физическими возможностями и нуждающиеся в особом уходе.

Как обычно, дети прибыли к месту проведения праздничного торжества на специально отведенных автобусах.

Праздничное убранство дворца "Гюлистан" напоминало волшебный мир. Детей встретили герои сказок. Посредством Face-art детишки получили возможность преобразиться в сказочных персонажей. Праздничное мероприятие началось с показа видеоролика, повествующего о заботе общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева о детях, о его участии в детских торжествах по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Затем был представлен спектакль "Как подготовили новогодний праздник Шангюлюм, Шюнгюлюм и Мянгюлюм". Театрализованное представление воспевало дружбу, доброту, взаимопомощь, победу Добра над Злом.

Особый интерес у детей вызвали изящно оформленные декорации дворца "Гюлистан", подарившие праздничное настроение малышам. Дети весело танцевали, исполняли песни, отметив праздник, организованный для них Фондом Гейдара Алиева, в окружении известных художников, героев любимых сказок и мультипликационных персонажей.

Музыкально-развлекательная программа была подготовлена при участии различных детских коллективов и деятелей искусств Азербайджана.

Отметим, что для воспитанников детских домов и школ-интернатов, детей, нуждающихся в особой заботе, и детей шехидов по инициативе Первого вице-президента Мехрибан ханым Алиевой ежегодно в канун Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года организуются праздничные торжества. Фонд Гейдара Алиева, возглавляемый Мехрибан ханым Алиевой, чутко, с особым вниманием относится к решению проблем таких детей, окружает их заботой.

В завершении около двухчасовой развлекательной программы во дворце "Гюлистан" Фонд Гейдара Алиева вручил детям праздничные гостинцы.

Некоторые участники праздничного мероприятия поделились своими впечатлениями. Воспитанник столичной школы-интерната № 2 Умид Шарифов отметил, что его самая заветная мечта - стать достойным сыном Родины. Выразив гордость за одержанную славную победу в Отечественной войне, наш маленький собеседник сказал: "Шехиды, участники войны - наша гордость. Они отдали за нас свои жизни, потеряли здоровье". Выразив признательность Первому вице-президенту, президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за организацию мероприятия, Умид Шарифов сказал: "Фонд Гейдара Алиева ежегодно организует новогодний праздник для детей, окружая их вниманием и заботой. Спасибо за радость, подаренную детям. Мы очень благодарны Мехрибан ханым".

Фатима Бабаева - единственный ребенок шехида Отечественной войны Мурада Бабаева, отметила: "Сегодня особенный день. Мы повеселились от души. Нам очень понравились и музыка, и театрализованные представления. Я благодарна Фонду Гейдара Алиева, дорогой Мехрибан ханым за этот прекрасный день".

Поделившись воспоминаниями о своем героическом отце, Фатима сказала: "Мой отец стал шехидом Отечественной войны. Мой отец и другие наши шехиды отдали свои жизни, чтобы мы жили в мире и благополучии. Моя самая большая мечта - вступить в ряды армии. Так я исполню мечту отца".

Выразив благодарность нашему государству, Президенту Ильхаму Алиеву, Первому вице-президенту Мехрибан ханым Алиевой за оказанное внимание, 16-летняя Гёзяль Будагова рассказала, что учится в Республиканской специальной школе-интернате № 5 для детей с ограниченными физическими возможностями. "Мне бы хотелось, чтобы все дети жили в мире, не зная забот. Сегодня мы очень весело провели время на этом прекрасном празднике, это незабываемые впечатления", - отметила наша юная собеседница.

Учащийся Республиканской гуманитарной гимназии имени А.С.Макаренко Ренат Ализаде сказал, что этот день навсегда останется в его памяти. Десятилетний Ренат подчеркнул, что праздничное торжество произвело на него незабываемое впечатление. Он поблагодарил Фонд Гейдара Алиева за подаренный праздник.