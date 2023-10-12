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Фонд YAŞAT покрыл расходы, связанные с рождением ребенка шехида Сулеймана Мехтиева

Фонд YAŞAT покрыл расходы, связанные с рождением ребенка шехида Сулеймана Мехтиева Фонд YAŞAT покрыл покрыл все расходы, связанные с рождением в городе Мингячевире ребенка шехида Сулеймана Мехтиева, погибшего в ходе локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября.
Социальная защита
12 октября 2023 г. 17:06
Фонд YAŞAT покрыл расходы, связанные с рождением ребенка шехида Сулеймана Мехтиева

Фонд YAŞAT покрыл покрыл все расходы, связанные с рождением в городе Мингячевире ребенка шехида Сулеймана Мехтиева, погибшего в ходе локальных антитеррористических мероприятий 19-20 сентября.

Как сообщает Report, на счет матери ребенка перечислено 1000 AZN

На имя новорожденного будет открыт депозитный счет, куда будет зачислено 5000 AZN. На этот счет перечисляются средства из суммы, собранной за счет пожертвований в фонд.

Ребенок сможет снять эти средства со своего счета, когда ему исполнится 18 лет, вместе с процентами, которые на него регулярно начисляются.

Напомним, что фонд YAŞAT продолжает реализацию проекта "Они на нашем попечении!". По сей день проект охватил 110 детей шехидов.

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Версия на азербайджанском языке “YAŞAT” Fondu yeni doğulan şəhid övladının xərclərini qarşılayıb

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