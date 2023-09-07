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Фонд YAŞAT покрыл расходы, связанные с рождением сына шехида Эльшада Гасанова

Фонд YAŞAT покрыл расходы, связанные с рождением сына шехида Эльшада Гасанова Родился ребенок погибшего в Лачыне шехида Эльшада Гасанова.
Социальная защита
7 сентября 2023 г. 17:01
Фонд YAŞAT покрыл расходы, связанные с рождением сына шехида Эльшада Гасанова

Родился ребенок погибшего в Лачыне шехида Эльшада Гасанова.

Как передает Report, об этом сообщил фонд YAŞAT.

Фонд YAŞAT покрыл все расходы, связанные с рождением в городе Баку сына шехида Эльшада Гасанова – Азиза.

На счет матери ребенка перечислено 1000 AZN. На имя малыша Азиза будет открыт депозитный счет, куда будет зачислено 5000 AZN. На этот счет перечисляются средства из суммы, собранной за счет пожертвований в фонд.

Сын шехида сможет снять эти средства со своего счета, когда ему исполнится 18 лет, вместе с процентами, которые на него регулярно начисляются.

Герой-шехид Эльшад Гасанов погиб 11 апреля текущего года в Лачыне при предотвращения провокации вооруженных сил Армении.

Напомним, что фонд YAŞAT продолжает реализацию проекта "Они на нашем попечении!". По сей день проект охватил 107 детей шехидов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBu il Laçında şəhid olan Elşad Həsənovun övladı dünyaya gəlib

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