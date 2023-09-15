Фонд YAŞAT передал детям шехидов школьные принадлежности

Фонд YAŞAT в связи с началом нового учебного года передал детям шехидов – школьникам подарочные наборы со школьными принадлежностями.

Фонд YAŞAT в связи с началом нового учебного года передал детям шехидов – школьникам подарочные наборы со школьными принадлежностями.

Как сообщили Report в отделе по связям с общественностью Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджанской Республики, в подарочный набор входят рюкзак, термос, пенал, тетради, ручки, карты, дневник, чертежный набор, папка, папка для черчения, альбом для рисования, цветные краски, цветная бумага, замазка, линейка, пластилин, стикеры, подставка для книг, канцелярский клей, фломастеры, цветные карандаши, ножницы и ластик, блокнот.

Подарочные наборы доставлены 1 152 школьникам – детям 678 шехидов по всей территории республики. Из них 648 мальчиков и 504 девочки. В том числе 35 наборов со школьными принадлежностями переданы детям шехидов – школьникам, проживающим в Нахчыванской Автономной Республике.