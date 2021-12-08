Фонд YAŞAT на нужды шехидов и ветеранов потратил около 50 млн манатов

До сих пор по различным направлениям деятельности Фонда YAŞAT потрачено 49 497 446.15 манатов.
Как сообщает Report, об этом председатель Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев сказал на пресс-конференции по итогам годичной деятельности фонда.
Он отметил, что в за этот год были проведены встречи с 16 393 лицами, из которых 2 916 - члены семей шехидов, 5 010 – раненые, уточнены их нужды, рассмотрены с последующим исполнением 15 834 обращения 10 875 лиц.
У.Мехтиев отметил, что из израсходованных средств 32 477 789.50 манатов потрачены на улучшение жилищных условий, 458 478.51 манат – образование, профподготовку и развитие творческого потенциала, 5 432 716.49 манатов – погашение потребительских и других кредитных обязательств, 11 128 461.65 манатов – лечение и оказание психологической поддержки.