Фонд народонаселения ООН: Чрезмерное увеличение числа мужчин в Азербайджане может привести к негативным последствиям

Баку. 19 октября. REPORT.AZ/ "Проблема отбора детей по половому признаку нас очень беспокоит".

Как сообщает Report, об этом главный советник Фонда народонаселения ООН Фарид Бабаев сообщил во время презентации проекта Национального плана действий по предотвращению полового отбора на основе гендерных стереотипов и выполнению соответствующих ответных мер.

По его словам, если ранее эта проблема наблюдалась только в Юго-Восточной Азии, то сейчас она проявляется по всему Южному Кавказу, включая Азербайджан, и ряд стран Восточной Европы.

По словам главного советника, исследования показали, что независимо от социально-экономического положения семьи, в существующей системе патриархальных отношений родители считают, что у них обязательно должен родиться сын: "В будущем эта ситуация может привести к очень неприятным последствиям с точки зрения общей структуры и динамики населения".

Ф.Бабаев добавил, что чрезмерное увеличение числа мужчин приводит к тому, что они не могут найти партнера для создания семьи, в стране ухудшается общая криминогенная обстановка из-за случаев насильственного поведения, наблюдаются похищения невест, ранние браки и иные негативные последствия.

Подчеркнув, что существующие проблемы беспокоят их, представитель структуры отметил, что в условиях тесного сотрудничества с правительством Азербайджана в этом направлении осуществляются различные проекты.