Фонд Гейдара Алиева подарит школьные принадлежности первоклассникам из малообеспеченных семей

По инициативе Фонда Гейдара Алиева детям из малообеспеченных семей, которые пойдут в первый класс в 2019/2020 учебном году, будут подарены школьные принадлежности.

Как сообщает Report, подарки предназначены для учащихся первых классов, семьи которых получают адресную социальную помощь.

Подарочный комплект, подготовленный по заказу Фонда Гейдара Алиева для малообеспеченных семей, состоит из портфеля и школьных принадлежностей, которые до 15 сентября будут переданы этим первоклассникам.

Отметим, что в рамках проекта "Поддержка образования" Фонд ежегодно дарит учащимся первых классов из малообеспеченных семей портфели и различные школьные принадлежности.