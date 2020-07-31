Фонд Гейдара Алиева раздал малообеспеченным семьям праздничные паи по случаю Гурбан-байрамы

Помощь охватывает более 100 тыс. малообеспеченных семей в стране

По поручению первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семья доставляются праздничные паи по случаю Гурбан-байрамы.

Как передает Report, проект охватывает более 100 тыс. малообеспеченных семей в стране.

Мясо животных разделано в специальных разделочных пунктах и упаковано.

Фонд Гейдара Алиева, руководимый Мехрибан Алиевой, оказывает поддержку в осуществлении государственных программ, направленных на социально-экономическое развитие страны, уделяет постоянное внимание малообеспеченным семьям, лицам, нуждающимся в особом уходе, отмечает вместе с ними различные праздники и знаменательные дни.