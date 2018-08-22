Фонд Гейдара Алиева по случаю Гурбан байрамы передал малообеспеченным семьям праздничные паи

Баку. 22 августа. REPORT.AZ/ По инициативе Первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой малообеспеченным семьям по случаю Гурбан байрамы раздаются праздничные паи.

Как сообщили Report в Фонде Гейдара Алиева, проект охватывает все семьи по республике, которые получают адресную социальную помощь. С этой целью из регионов были доставлены животные мясных пород. Мясо было подготовлено и расфасовано на специальных предприятиях по разделке мяса. Праздничные паи раздаются при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения 51157 семьям в регионах и районах Баку, которые получают адресную социальную помощь, жителей поздравляют с праздником.

Праздничные паи будут раздаваться и 23 августа.

Отметим, что Фонд Гейдара Алиева, поддерживающий государственные программы, нацеленные на социально-экономическое развитие, всегда уделяет внимание малообеспеченным семьям, в частности, лицам, которые нуждаются в особой заботе, вместе с ними отмечает различные праздники и знаменательные дни. Наряду с этим, в 2016-2018 годах всем семьям, которые получают адресную социальную помощь, были розданы праздничные подарки Фонда Гейдара Алиева по случаю Нового года и Новруз байрамы, для тысяч людей, нуждающихся в социальной помощи, организованы праздничные столы, им переданы подарки.