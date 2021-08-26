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Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательную программу для воспитанников детских домов и пожилых

Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательную программу для воспитанников детских домов и пожилых Фонд Гейдара Алиева вновь подарил радость воспитанникам детских домов в Баку и регионах, а также обитателям учреждения социального обслуживания для лиц, достигших пенсионного возраста
Социальная защита
26 августа 2021 г. 22:28
Фонд Гейдара Алиева организовал развлекательную программу для воспитанников детских домов и пожилых

Фонд Гейдара Алиева вновь подарил радость воспитанникам детских домов в Баку и регионах, а также обитателям учреждения социального обслуживания для лиц, достигших пенсионного возраста.

Как сообщает Report, по поручению президента Фонда Мехрибан Алиевой для воспитанников детских домов в Баку, Шеки, Гяндже и Лянкяране, а также обитателей учреждения социального обслуживания для лиц пенсионного возраста, расположенного в бакинском поселке Бильгя, были накрыты столы и организована развлекательная программа, им переданы различные подарки Фонда.

Действующий с 2004 года Фонд Гейдара Алиева регулярно организует мероприятия для детей, лишенных родительской опеки, а также представителей старшего поколения, реализует проекты по усилению социальной защиты детей-сирот и одиноких пожилых людей, эффективному проведению ими своего досуга, окружает граждан данной категории по-настоящему семейной заботой.

Наряду с проводимыми Фондом мероприятиями, реализуемыми проектами, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева и вице-президент Фонда Лейла Алиева всегда навещают детей-сирот и пожилых людей, интересуются их повседневными заботами. Стало уже традицией, что эти люди проводят праздники, каникулы и досуг вместе с представителями Фонда, окруженные их любовью.

Сегодняшняя программа отдыха также запечатлеется в памяти приятными воспоминаниями. Воспитанники детских домов, пожилые люди провели этот день за интересной беседой за обеденным столом.

Нынешняя встреча совпала с днем рождения воспитанников детского дома номер 1 Ганиры Зейналовой, Марал Зейналовой и жительницы учреждения социального обслуживания для лиц, достигших пенсионного возраста, Людмилы Алекберовой. Мероприятие, проведенное в этот день, порадовало их.

Делясь впечатлениями от этой встречи, Людмила Алекберова сказала: "Этот день моего рождения особенно дорог мне. Он стал незабываемым в моей жизни. Не помню такого дня рождения с того времени, как мне исполнилось 18 лет. У нас был прекрасный день благодаря поддержке Фонда Гейдара Алиева, возглавляемого Мехрибан ханым Алиевой. После обеда мы повеселились в сопровождении музыки, разрезали специально приготовленный торт".

Марал Зейналова, которой сегодня исполнилось 13 лет, сказала, что провела день рождения весело и интересно, в окружении друзей. А Ганира Зейналова, отметившая 11-летие вместе с друзьями, сказала: "Мы вдоволь потанцевали с друзьями, у нас был интересный день, очень понравились подарки. Выражаю признательность Фонду Гейдара Алиева за такой прекрасный праздник".

По поручению Мехрибан Алиевой в память о прекрасном дне отдыха детским домам, а также учреждению социального обслуживания для лиц, достигших пенсионного возраста, были переданы подарки.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu uşaq evlərinin sakinləri və ahıllar üçün əyləncə proqramı təşkil edib

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