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Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей, нуждающихся в особой заботе

Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей, нуждающихся в особой заботе Фонд Гейдара Алиева ежегодно в канун Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года радует детей, нуждающихся в особой заботе, праздничным настроением. Этот год не стал исключением.
Социальная защита
30 декабря 2021 г. 10:24
Фонд Гейдара Алиева организовал праздничное торжество для детей, нуждающихся в особой заботе
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Фонд Гейдара Алиева ежегодно в канун Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года радует детей, нуждающихся в особой заботе, праздничным настроением. Этот год не стал исключением.

Как сообщили Report в Фонде Гейдара Алиева, в предыдущие годы во дворце Buta с участием президента Фонда Мехрибан Алиевой организовывались торжества для детей из детских домов и школ-интернатов, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако, поскольку скопление большого числа людей в связи с пандемией COVID-19 за последние два года не соответствует правилам карантинного режима, Фонд поздравляет эту категорию детей по-другому.

В преддверии праздника сотрудники Фонда Гейдара Алиева посетили детские дома и школы-интернаты, а также учреждения социального обслуживания в Баку и регионах и передали от имени президента Фонда Мехрибан Алиевой поздравления и праздничные подарки.

За праздничным столом была организована вечеринка с участием Деда Мороза и любимых детьми сказочных персонажей.

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Версия на азербайджанском языке Heydər Əliyev Fondu xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün bayram şənliyi təşkil edib

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