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Фонд Гейдара Алиева организовал очередные развлекательные мероприятия для детей

Фонд Гейдара Алиева организовал очередные развлекательные мероприятия для детей По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева 26 августа организованы очередные празднества для детей.
Социальная защита
26 августа 2022 г. 18:54
Фонд Гейдара Алиева организовал очередные развлекательные мероприятия для детей

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева 26 августа организованы очередные празднества для детей.

Как сообщает Report мероприятия прошли в Dəniz Mall, Dalğa Beach и центрах отдыха и развлечений в регионах. В празднествах приняли участие воспитанники детских домов и дети с синдромом Дауна.

Фонд Гейдара Алиева также организовал по всей стране мероприятия в целях эффективного досуга детей шехидов, героически погибших за освобождение наших земель от оккупации. Дети шехидов приняли участие в мероприятиях вместе со своими матерями.

На мероприятия, которые прошли в различных развлекательных заведениях Баку и регионов, дети прибыли на специальных автобусах, предоставленных Фондом Гейдара Алиева. В течение подаренного детям дня полной радости были представлены различные развлекательные и шоу-программы с участием DJ, аниматоров, психологов, проведены интересные конкурсы, спортивные эстафеты и игры. Дети и подростки, продемонстрировав свои навыки и умения, провели незабываемый летний день.

Особое место в деятельности Фонда Гейдара Алиева занимают внимание к детям, лишенных родительской опеки и нуждающимся в особом уходе, а также детям наших шехидов, и обеспечение их всесторонней заботой. Фонд регулярно проводит мероприятия для детей, делает все необходимое для усиления их социальной защиты.

Дети поделились впечатлениями от этого дня, ведя интересные беседы друг с другом за обеденным столом.

Дети и подростки в развлекательных заведениях прониклись летним настроением, исполнили различные песни, танцы и показали свое мастерство.

По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой каждому ребенку в память о прекрасном дне отдыха были вручены подарки Фонда.

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Версия на английском языке ФотоHeydar Aliyev Foundation organizes festivities for children
Версия на азербайджанском языке ФотоHeydər Əliyev Fondu uşaqlar üçün növbəti əyləncə tədbirləri təşkil edib

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