Фонд Гейдара Алиева организовал очередные развлекательные мероприятия для детей

По инициативе президента Фонда Гейдара Алиева 26 августа организованы очередные празднества для детей.
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Фонд Гейдара Алиева также организовал по всей стране мероприятия в целях эффективного досуга детей шехидов, героически погибших за освобождение наших земель от оккупации. Дети шехидов приняли участие в мероприятиях вместе со своими матерями.
На мероприятия, которые прошли в различных развлекательных заведениях Баку и регионов, дети прибыли на специальных автобусах, предоставленных Фондом Гейдара Алиева. В течение подаренного детям дня полной радости были представлены различные развлекательные и шоу-программы с участием DJ, аниматоров, психологов, проведены интересные конкурсы, спортивные эстафеты и игры. Дети и подростки, продемонстрировав свои навыки и умения, провели незабываемый летний день.
Особое место в деятельности Фонда Гейдара Алиева занимают внимание к детям, лишенных родительской опеки и нуждающимся в особом уходе, а также детям наших шехидов, и обеспечение их всесторонней заботой. Фонд регулярно проводит мероприятия для детей, делает все необходимое для усиления их социальной защиты.
Дети поделились впечатлениями от этого дня, ведя интересные беседы друг с другом за обеденным столом.
Дети и подростки в развлекательных заведениях прониклись летним настроением, исполнили различные песни, танцы и показали свое мастерство.
По поручению президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой каждому ребенку в память о прекрасном дне отдыха были вручены подарки Фонда.