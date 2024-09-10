Фильм Baku TV завоевал главный приз международного кинофестиваля

Короткометражный документальный фильм "Слово" ("Söz"), снятый Baku TV, завоевал главный приз международного конкурса Accolade Global Film Competition в Лос-Анджелесе (США).

Короткометражный документальный фильм "Слово" ("Söz"), снятый Baku TV, завоевал главный приз международного конкурса Accolade Global Film Competition в Лос-Анджелесе (США).

Как сообщает Report, фестиваль, аккредитованный крупнейшей в мире базой данных о кинематографе - IMDB, считается одним из 25 лучших кинофестивалей мира.

Ежегодно на конкурс поступает более тысячи работ со всего мира. За 21 год существования фестиваля его лауреатами становились такие всемирно известные актеры, продюсеры и режиссеры, как Ридли Скотт, Майкл Дуглас, Киллиан Мерфи, Эрик Робертс.

Фильм "Слово", ставший победителем конкурса, рассказывает историю сотрудника Baku TV, участвовавшего в Отечественной войне 2020 года. Повествование ведется от первого лица. Герой ленты олицетворяет собирательный образ азербайджанского народа до, во время и после 44-дневной войны.

Режиссером документальной ленты является сотрудница Baku TV Лейли Магеррам. Фильм будет представлен широкой аудитории после презентации в Азербайджане.