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Фильм Baku TV завоевал главный приз международного кинофестиваля

Фильм Baku TV завоевал главный приз международного кинофестиваля Короткометражный документальный фильм "Слово" ("Söz"), снятый Baku TV, завоевал главный приз международного конкурса Accolade Global Film Competition в Лос-Анджелесе (США).
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10 сентября 2024 г. 16:15
Фильм Baku TV завоевал главный приз международного кинофестиваля

Короткометражный документальный фильм "Слово" ("Söz"), снятый Baku TV, завоевал главный приз международного конкурса Accolade Global Film Competition в Лос-Анджелесе (США).

Как сообщает Report, фестиваль, аккредитованный крупнейшей в мире базой данных о кинематографе - IMDB, считается одним из 25 лучших кинофестивалей мира.

Ежегодно на конкурс поступает более тысячи работ со всего мира. За 21 год существования фестиваля его лауреатами становились такие всемирно известные актеры, продюсеры и режиссеры, как Ридли Скотт, Майкл Дуглас, Киллиан Мерфи, Эрик Робертс.

Фильм "Слово", ставший победителем конкурса, рассказывает историю сотрудника Baku TV, участвовавшего в Отечественной войне 2020 года. Повествование ведется от первого лица. Герой ленты олицетворяет собирательный образ азербайджанского народа до, во время и после 44-дневной войны.

Режиссером документальной ленты является сотрудница Baku TV Лейли Магеррам. Фильм будет представлен широкой аудитории после презентации в Азербайджане.

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Версия на английском языке ФотоBaku TV's documentary wins top prize at Accolade Global Film Competition
Версия на азербайджанском языке Фото“Baku TV”nin çəkdiyi film nüfuzlu festivalın qalibi olub

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