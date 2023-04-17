Феликс Гутцвиллер: Женские ресурсные центры - пример прекрасного сотрудничества Швейцарии и Азербайджана

Женские ресурсные центры являются прекрасным примером сотрудничества правительств Швейцарии и Азербайджана.

Женские ресурсные центры являются прекрасным примером сотрудничества правительств Швейцарии и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Швейцарской консультативной комиссии по международному сотрудничеству Феликс Гутцвиллер.

"Представители консультативной комиссии Швейцарии прибыли в Азербайджан, чтобы посмотреть, как продвигаются проекты по сотрудничеству между двумя странами. Мы были очень впечатлены, посетив этим утром Женский ресурсный центр. Этот центр очень полезен и является отличным примером сотрудничества между двумя странами",- сказал он.

По словам Гутцвиллера, эти ресурсные центры получили хорошее развитие в стране."В семи регионах Азербайджана планируется их дальнейшее развитие",- сказал он.

Президент Швейцарской консультативной комиссии по международному сотрудничеству также подчеркнул, что сегодня делегация увидела хорошие примеры малого бизнеса, созданного и реализуемого женщинами-предпринимателями.

"Благодаря помощи ресурсных центров, у женщин есть свои интернет-магазины, и это очень впечатляет. Это очень перспективно для многих женщин",- подытожил он.