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Феликс Гутцвиллер: Женские ресурсные центры - пример прекрасного сотрудничества Швейцарии и Азербайджана 

Феликс Гутцвиллер: Женские ресурсные центры - пример прекрасного сотрудничества Швейцарии и Азербайджана  Женские ресурсные центры являются прекрасным примером сотрудничества правительств Швейцарии и Азербайджана.
Социальная защита
17 апреля 2023 г. 12:27
Феликс Гутцвиллер: Женские ресурсные центры - пример прекрасного сотрудничества Швейцарии и Азербайджана 

Женские ресурсные центры являются прекрасным примером сотрудничества правительств Швейцарии и Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил президент Швейцарской консультативной комиссии по международному сотрудничеству Феликс Гутцвиллер.

"Представители консультативной комиссии Швейцарии прибыли в Азербайджан, чтобы посмотреть, как продвигаются проекты по сотрудничеству между двумя странами. Мы были очень впечатлены, посетив этим утром Женский ресурсный центр. Этот центр очень полезен и является отличным примером сотрудничества между двумя странами",- сказал он.

По словам Гутцвиллера, эти ресурсные центры получили хорошее развитие в стране."В семи регионах Азербайджана планируется их дальнейшее развитие",- сказал он.

Президент Швейцарской консультативной комиссии по международному сотрудничеству также подчеркнул, что сегодня делегация увидела хорошие примеры малого бизнеса, созданного и реализуемого женщинами-предпринимателями.

"Благодаря помощи ресурсных центров, у женщин есть свои интернет-магазины, и это очень впечатляет. Это очень перспективно для многих женщин",- подытожил он.

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Версия на азербайджанском языке Feliks Qutzviller: “Qadın resurs mərkəzləri İsveçrə ilə Azərbaycan arasında əməkdaşlığın əla nümunəsidir”

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