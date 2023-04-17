Феликс Гутцвиллер: Расширение экономических прав женщин важно для развития Азербайджана

Расширение экономических прав женщин очень важно для будущего развития Азербайджана.

Расширение экономических прав женщин очень важно для будущего развития Азербайджана.

Как передает Report, об этом заявил президент Швейцарской консультативной комиссии по международному сотрудничеству Феликс Гутцвиллер.

По его словам, каждая женщина, которая обучается бизнесу в Азербайджане может привнести свой вклад в развитие страны.

В свою очередь, глава миссии Швейцарии в Азербайджане Александр Хоффе подчеркнул, что двусторонние отношения между Азербайджаном и Швейцарией охватывают различные сферы сотрудничества.

По словам Хоффе, с 2018 года Швейцария поддерживает развитие экономических возможностей женщин в Азербайджане: "По сей день не все женщины равны в социальной и экономической сферах. Следовательно, следует продолжать борьбу для устранения этого неравенства, это очень важно".