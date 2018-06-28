Фазиль Талыбов: Пенсии за июнь военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания, будут переведены на их счета сегодня

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ "Финансирование пенсий военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания, согласно июньскому графику, уже завершено. Сегодня пенсии будут переведены на их счета".

Об этом Report сообщил глава пресс-службы министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

"До 11-го числа произведены пенсионные выплаты по Нахчыванской АР, до 13-го – в Баку, Сумгайыте и Абшероне, до 16-го – по районам, население которых является вынужденными переселенцами, до 18-го – по городам республиканского подчинения, до 24-го – по другим районам республики. Согласно установленному графику, пенсии военнослужащих и лиц, имеющих специальные звания, выплачиваются ежемесячно до 29 числа, и в этом месяце не будет никаких задержек с выплатами", - отметил Ф.Талыбов.