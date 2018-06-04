Фазиль Талыбов назначен заместителем заведующего в МТСЗН

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Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ Фазиль Талыбов назначен на должность заместителя заведующего отделом по связям с общественностью в министерстве труда и социальной защиты населения.

Как сообщил Ф.Талыбов Report, несмотря на назначение заместителем заведующего отделом, приказом министра Сахиля Бабаева ему поручено исполнение обязанностей завотделом:

"Сейчас мы работаем над планом, в ближайшее время будет подготовлена стратегия, концепция по связям с общественностью. МТСЗН – это центральный орган исполнительной власти, реализующий социальную политику, проводимую президентом Ильхамом Алиевым. Министерство работает с уязвимой группой населения, анализирует их социальное положение. Наша главная задача оперативно сообщать обществу о выполняемых министерством работах, реформах, не знакомых ему до сих направлениях. В дальнейшем на поступающие от общества сигналы будут реагировать адекватно, оперативно, в этом мы можем уверить уже сейчас".

Отметим, что до этого назначения Ф.Талыбов работал на должности заведующего отделом по связям с общественностью Госкомитета по стандартизации, метрологии и патенту. Этот комитет был упразднен распоряжением президента Ильхама Алиева от 20 апреля 2018 года.