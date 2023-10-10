Фархад Алекберов: Продолжается подготовка к внедрению модели "опекунская семья"

В Азербайджане продолжаются подготовки к внедрению модели "опекунская семья".

В Азербайджане продолжается подготовка к внедрению модели "опекунская семья".

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом политики усыновления Министерства труда и социальной защиты населения Фархад Алекперов.

По его словам, в настоящее время проводятся встречи с потенциальными опекунскими семьями.

Ф.Алекберов также отметил, что ведомство будет тщательно контролировать вопрос расходования семьей-опекуном пособия.

“Каждый месяц социальные работники будут следить за состоянием детей, наличием у них личных вещей, а также за их питанием, физиологическим развитием. Ребенка могут забрать из семьи-опекуна, если уход за ним будет ненадлежащим”, - сказал он.