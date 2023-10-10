О нас

Фархад Алекберов: Продолжается подготовка к внедрению модели "опекунская семья"

Фархад Алекберов: Продолжается подготовка к внедрению модели "опекунская семья" В Азербайджане продолжаются подготовки к внедрению модели "опекунская семья".
Социальная защита
10 октября 2023 г. 12:59
Фархад Алекберов: Продолжается подготовка к внедрению модели опекунская семья

В Азербайджане продолжается подготовка к внедрению модели "опекунская семья".

Как сообщает Report, об этом сказал заведующий отделом политики усыновления Министерства труда и социальной защиты населения Фархад Алекперов.

По его словам, в настоящее время проводятся встречи с потенциальными опекунскими семьями.

Ф.Алекберов также отметил, что ведомство будет тщательно контролировать вопрос расходования семьей-опекуном пособия.

“Каждый месяц социальные работники будут следить за состоянием детей, наличием у них личных вещей, а также за их питанием, физиологическим развитием. Ребенка могут забрать из семьи-опекуна, если уход за ним будет ненадлежащим”, - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Şöbə müdiri: "Himayədar ailə modelinin altsistemi hazırdır"

Другие новости из категории

Министерство: В опекунскую семью могут быть переданы не более 3 детей
Министерство: В "опекунскую семью" могут быть переданы не более 3 детей
10 октября 2023 г. 13:12
Для группы ветеранов Отечественной войны в Гейгеле создан малый бизнес
ФотоДля группы ветеранов Отечественной войны в Гейгеле создан малый бизнес
7 октября 2023 г. 14:23
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены 6 октября
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону выплачены 6 октября
6 октября 2023 г. 18:01
Госагентство прокомментировало вопрос о ветеране Отечественной войны
Госагентство прокомментировало вопрос о ветеране Отечественной войны
6 октября 2023 г. 13:00
Организована экскурсия украинских детей в Габалу и Шеки
ФотоОрганизована экскурсия украинских детей в Габалу и Шеки
5 октября 2023 г. 18:42
В Азербайджане возросло число застрахованных лиц в рамках обязательного соцстрахования
В Азербайджане возросло число застрахованных лиц в рамках обязательного соцстрахования
5 октября 2023 г. 11:18
В Азербайджане с начала года переданы на усыновление 100 детей
В Азербайджане с начала года переданы на усыновление 100 детей
4 октября 2023 г. 13:10
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 6 октября
Пенсии по Баку, Сумгайыту и Абшерону будут выплачены 6 октября
4 октября 2023 г. 11:50
ООН рекомендует усилить поддержку родителей детей с инвалидностью в Азербайджане
ООН рекомендует усилить поддержку родителей детей с инвалидностью в Азербайджане
3 октября 2023 г. 13:05
Представитель Госкомитета раскритиковала НПО, занимающиеся правами женщин
Представитель Госкомитета раскритиковала НПО, занимающиеся правами женщин
3 октября 2023 г. 12:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi