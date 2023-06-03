О нас

Еврокомиссар по вопросам занятости разделяет идею четырехдневной рабочей недели

Еврокомиссар по вопросам занятости разделяет идею четырехдневной рабочей недели Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит назвал "отличной идеей" четырехдневную рабочую неделю.
Социальная защита
3 июня 2023 г. 12:30
Еврокомиссар по вопросам занятости разделяет идею четырехдневной рабочей недели

Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит назвал "отличной идеей" четырехдневную рабочую неделю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Stampa.

Он подчеркнул, что инициатива о сокращении рабочей недели должна исходить от социальных слоев.

"Не я или правительства должны продвигать такие инициативы, должны решать социальные силы. Но мне кажется, это отличная идея. Уже многие компании в Европе и Великобритании применяют такую модель. И исследование Оксфордского университета продемонстрировало, что где бы ни работали на протяжении четырех дней, снижается число прогулов, атмосфера в компании улучшается, а продуктивность увеличивается", - сказал он.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок в Иран
3 июня 2023 г. 12:42
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
Армяне обстреляли позиции азербайджанской армии в Ходжалы, Шуше, Ходжавенде и Кяльбаджаре
3 июня 2023 г. 11:23
В Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
ФотоВ Кишиневе состоялась встреча президентов Азербайджана и Молдовы
31 мая 2023 г. 23:05
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам Бакинской энергетической недели
Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам "Бакинской энергетической недели"
31 мая 2023 г. 16:00
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
Завершился официальный визит президента Израиля Ицхака Герцога в Азербайджан
31 мая 2023 г. 14:53
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
Байден: Азербайджан и США выстроили прочное партнерство
31 мая 2023 г. 14:12
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
Президент США направил письмо президенту Ильхаму Алиеву
31 мая 2023 г. 14:09
Президенты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
ФотоПрезиденты Азербайджана и Израиля выступили с заявлениями для прессы
30 мая 2023 г. 21:31
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
Президент Ильхам Алиев: Еврейская община Азербайджана – большое богатство нашей страны
30 мая 2023 г. 15:51
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
Президент Израиля Ицхак Герцог прибыл с официальным визитом в Азербайджан
30 мая 2023 г. 10:33

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi