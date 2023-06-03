Еврокомиссар по вопросам занятости разделяет идею четырехдневной рабочей недели

Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит назвал "отличной идеей" четырехдневную рабочую неделю.

Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит назвал "отличной идеей" четырехдневную рабочую неделю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает газета La Stampa.

Он подчеркнул, что инициатива о сокращении рабочей недели должна исходить от социальных слоев.

"Не я или правительства должны продвигать такие инициативы, должны решать социальные силы. Но мне кажется, это отличная идея. Уже многие компании в Европе и Великобритании применяют такую модель. И исследование Оксфордского университета продемонстрировало, что где бы ни работали на протяжении четырех дней, снижается число прогулов, атмосфера в компании улучшается, а продуктивность увеличивается", - сказал он.