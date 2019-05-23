Гурбан Йетирмишли: Если соблюдать нормы при строительстве, можно строить дом даже в зоне оползня

"Нормы и правила строительных работ в сейсмических районах Азербайджана будут пересмотрены".

Об этом Report сообщил директор Республиканского центра сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана Гурбан Йетирмишли.

Он отметил, что нормы строительных работ в сейсмических районах должны быть пересмотрены: "Потому что эти нормы должны соответствовать международным стандартам. По истечении определенного периода времени эти нормы и правила должны быть скорректированы. В связи с этим проводятся исследования совместно со специалистами из университетов США, Сан-Франциско и Канады. Поэтому в этих территориях сначала будут проведены исследования и установлены необходимые устройства. Позже в результате этого при строительстве в сейсмических зонах будут применяться международные стандарты. Если строительные работы в Азербайджане проводятся в соответствии с нормами и правилами, можно строить дом даже в зоне оползня".