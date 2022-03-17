Еще восемь ветеранов обеспечены высокотехнологичными протезами

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами еще одну группу ветеранов с ампутированными нижними конечностями.

Министерство труда и социальной защиты населения Азербайджана обеспечило высокотехнологичными протезами еще одну группу ветеранов с ампутированными нижними конечностями.

Как сообщает Report, сегодня в Протезно-ортопедическом производственно-реабилитационном центре Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации еще восемь ветераном были обеспечены современными протезами.

Директор центра Асиф Меджидов напомнил, что с декабря 2020 года 270 инвалидов войны были обеспечены 285 высокотехнологичными протезами 4-го поколения: «Из них 82 человека - инвалиды Первой Карабахской войны и получившие инвалидность вследствие военных действий до Отечественной войны. Они обеспечены 87 современными протезами. 188 человек являются ветеранами 44-дневной Отечественной войны, и им выдано 198 высокотехнологичных протезов. В целом, процесс обеспечения протезами ветеранов Отечественной войны близится к завершению».