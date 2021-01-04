Еще в трех районах семьям шехидов вручены пенсионные карты

Семьям трех шехидов уже назначены ежемесячные президентские пенсии и социальные пособия

Сотрудники Государственного фонда социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения посетили семьи шехидов полковника-лейтенанта Мехмана Ширванова в селе Урга Лянкяранского района, Мурада Нефесова в Масаллинском районе и Сейрана Велиева в селе Насими Билясуварского района.

Как сообщили Report в министерстве, семьям трех шехидов уже назначены ежемесячные президентские пенсии и социальные пособия. Заместитель председателя Фонда Метин Аскерли проинформировал об этом семьи шехидов, вручил им пенсионные карты, а также удостоверения “Член семьи шехидов”.

Членов семей шехидов проинформировали о том, как они могут воспользоваться мерами по поддержке, о постоянном пристальном внимании, которое им будет оказано.

Было изучено социальное положение семей шехидов, сделаны записи для включения их в будущем в меры по поддержке занятости и самозанятости.