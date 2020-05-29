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Еще одно заявление про свадьбы

​Еще одно заявление про свадьбы

«По мере возрастания свободы и послабления количество заразившихся увеличивается. На этом фоне возобновление деятельности дворцов торжества и организация свадеб видится проблематичным».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

«Все зависит от количества инфицированных и социальной ответственности. Возможно, если бы количество заражений не увеличилось, можно было бы пойти на более широкие послабления», - сказал он. 

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