​Еще одно заявление про свадьбы

«По мере возрастания свободы и послабления количество заразившихся увеличивается. На этом фоне возобновление деятельности дворцов торжества и организация свадеб видится проблематичным».

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров сказал глава пресс-службы Кабмина Ибрагим Мамедов.

«Все зависит от количества инфицированных и социальной ответственности. Возможно, если бы количество заражений не увеличилось, можно было бы пойти на более широкие послабления», - сказал он.