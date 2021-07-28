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Еще одна группа раненых участников Отечественной войны обеспечена высокотехнологичными протезами

Еще одна группа раненых участников Отечественной войны обеспечена высокотехнологичными протезами Еще одна группа раненых участников Отечественной войны обеспечена Министерством труда и социальной защиты населения высокотехнологичными протезами.
Социальная защита
28 июля 2021 г. 19:08
Еще одна группа раненых участников Отечественной войны обеспечена высокотехнологичными протезами

Еще одна группа раненых участников Отечественной войны обеспечена Министерством труда и социальной защиты населения высокотехнологичными протезами.

Как сообщает Report, высокотехнологичные протезы отличаются высокой подвижностью и функциональностью, эти протезы, изготавливаемые по системе "Genium", на основе электронного сустава создают возможность для полного и точного регулирования движения без посторонней помощи, а также для стабильной и уверенной ходьбы.

В целом, 109 гази Отечественной войны с ампутированными ногами были обеспечены 113 высокотехнологичными протезами.

Продолжается работа по обеспечению протезами последнего поколения участников войны с ампутированными верхними конечностями. 32 раненых участника Отечественной войны будут обеспечены высокотехнологичными протезами.

С марта текущего года впервые началось обеспечение инвалидными колясками лиц с инвалидностью. По сегодняшний день инвалидными колясками обеспечены 562 человека, часть которых являются инвалидами войны.

В поствоенный период в реабилитационных предприятиях министерства около 1040 гази и членам семей шехидов была оказана социально-психологическая помощь, а 233 участникам войны – реабилитационные услуги. Они привлечены к участию в групповых и индивидуальных психологических сеансах, проводимых клиническими и социальными психологами в очном и онлайн-формате.

В настоящее время процесс по оказанию данных услуг продолжается.

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Версия на азербайджанском языке ФотоDaha bir qrup qazi yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunub

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