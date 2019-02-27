При содействии Фонда Гейдара Алиева еще одна группа инвалидов Карабахской войны обеспечена протезами

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ По поручению первого вице-президента, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, еще одна группа инвалидов Карабахской войны обеспечена протезами в рамках программы по обеспечению раненых военнослужащих высокотехнологичными протезами.

Об этом Report сообщили в фонде.

Сообщается, что для около 30 обратившихся в Фонда Гейдара Алиева военнослужащих были отобраны высокотехнологические продукты с учетом личных характеристик, уровня активности и стиля жизни.

Технические возможности применяемых протезов дают возможность вести нормальный образ жизни, пользователь может двигаться комфортнее, естественнее и безопаснее.

Снабженные протезами инвалиды Карабахской войны возвращаются к активной жизни и продолжают трудовую деятельность. Среди них есть те, кто продолжает военную службу, занимается паралимпийскими видами спорта. По словам паралимпийцев, с современными протезами им удобнее участвовать в тренировках и соревнованиях.

"Для нас такой шаг не просто финансовая поддержка, но и большая моральная поддержка", - сказали военнослужащие и выразили благодарность президенту Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой за оказанное им внимание и заботу.

Напомним, что в рамках программы по обеспечению раненых военнослужащих высокотехнологичными протезами, по поручению первого вице-президента Азербайджанской Республики, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой современными протезами были обеспечены офицеры и солдаты, получившие ранения во время апрельских боев 2016 года. В то же время в 2018 году группа инвалидов Карабахской войны при поддержке Фонда Гейдара Алиева была обеспечена высокотехнологическими протезами.