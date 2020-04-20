Средства на единовременные выплаты перечислены еще для 30 тысяч граждан

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Еще 30 тысяч безработных и потерявших работу по причине особого карантинного режима неформально занятых малоимущих лиц получат единовременные выплаты в размере 190 манатов.

Как сообщает Report, по поручению президента Ильхама Алиева, охват программы единовременной выплаты увеличен в 3 раза и выплаты коснутся 600 тыс. человек.

Начиная с 9 апреля Министерство труда и социальной защиты населения ежедневно выплачивает единовременные выплаты. Средства получили уже 260 тыс. человек, для этого перечислено 49,4 млн манатов.

После перечисления средств, на телефон получателя поступает SMS-сообщение. После поступления уведомления, граждане в предусмотренном порядке должны получить разрешение для выхода из дома. Если в полученном SMS-сообщении будет отмечено ООО "Азерпочт", они могут обратиться в любое почтовое отделение, а в случае указания банка, получить деньги в любом филиале банка, представив удостоверение личности.

Процесс выдачи единовременных пособий будет продолжен и в последующие дни.