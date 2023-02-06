Еще восемь азербайджанских ветеранов вернулись на родину из Турции - СПИСОК

Восемь человек, получивших тяжелые ранения в ходе Второй Карабахской войны, вернулись на родину после завершения лечения в Турции.

Восемь человек, получивших тяжелые ранения в ходе Второй Карабахской войны, вернулись на родину после завершения лечения в Турции.

Об этом Report сообщили в Фонде "YAŞAT“.

Семь из них получали лечение в течение 2 лет, один - Джалал Садыгов Эльфаг оглу - в течение 1 года. На основании представленного заключения врача их лечение будет продолжено в специализированных медицинских учреждениях нашей страны:

1. Самир Дашгын оглу Алиев

2. Эльшан Чингиз оглу Ханалиев

3. Эльмар Эльмир оглу Насиров

4. Этирам Нагы оглу Мусаев

5. Валех Мехрадж оглу Исаев

6. Азим Рафик оглу Гафаров

7. Афсар Талат оглу Атаханлы

8. Джалал Эльфаг оглу Садыгов