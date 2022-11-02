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Еще 6 жителей села Агалы обеспечены работой

Еще 6 жителей села Агалы обеспечены работой Еще 6 жителей села Агалы Зангиланского района были обеспечены необходимым оборудованием и привлечены к программе самозанятости в сфере производства и обслуживания.
Социальная защита
2 ноября 2022 г. 18:21
Еще 6 жителей села Агалы обеспечены работой

Еще 6 жителей села Агалы Зангиланского района были обеспечены необходимым оборудованием и привлечены к программе самозанятости в сфере производства и обслуживания.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

Сахиль Махмудов и Натиг Махмудов обеспечены оборудованием, необходимым для мясной лавки, Анар Мамедов - принадлежностями для мужской парикмахерской, Эльнур Зейналов - материалами и оборудованием для кузнечного цеха, Эльман Зейналов - оборудованием для автомастерской, Тунзаля Оруджева - для женского салона красоты. Таким образом, в рамках программы самозанятости в селе уже созданы хозяйства для 10 жителей.

Государственное агентство занятости обеспечило работой 46 жителей села Агалы, также ведется работа по обеспечению занятости группы лиц. 12 жителей села привлечены к профессиональной подготовке.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğalı kəndinin daha 6 sakini işlə təmin edilib

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