​Еще 25 тысяч безработных получили единовременную выплату

Министерство труда и социальной защиты населения перечислило единовременные выплаты в филиалы банков и почтовые отделения для еще 25 000 безработных.

Как передает Report, об этом сообщил глава пресс-службы министерства Фазиль Талыбов.

Получив сообщение, они должны получить разрешение на выход из дома, обратиться в любое почтовое отделение, если в SMS написано ООО "Азерпочт", если в SMS говорится о банке - в любое отделение банка с ID-картой и получить денежные средства.

«С 9 апреля безработные начали получать единовременные выплаты. На сегодняшний день их получили 100 тыс. человек", - сказал Ф.Талыбов.

Выплаты людям, зарегистрированным как безработные ежедневно продолжаются.